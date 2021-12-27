Левандовски: «Нам будет непросто против России»

На вручении наград Globe Soccer Awards 2021 года форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски отметил, что его национальной команде будет непросто пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

- Нам будет непросто против России. Давайте не будем думать сразу о финале. Для нас не будет «теплой ванны», нужно показать себя с самой лучшей стороны, чтобы двигаться дальше и пробиться на чемпионат мира. Я думаю, что эта цель важна для всей Польши. Квалификация на турнир в наших руках, мы можем всем доказать, что достойны играть на самом высоком уровне. Будет непросто, но все любят соревнования. Нужно отдаться по полной и оставаться нацеленными на ворота на протяжении всех 90 минут, - заявил поляк на Globe Soccer Awards.

Матчи за выход на чемпионат мира состоятся в марте.