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​Манчини: «Жоржиньо заслуживал «Золотой мяч»

27 Декабря 2021 • 16:38 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что Жоржиньо заслуживал «Золотой мяч» в 2021 году.

Напомним, что награда досталась Лионелю Месси. Жоржиньо называли одним из претендентов из-за его успехов с «Челси» в Лиге чемпионов и со сборной Италии на Евро-2020.

«Жоржиньо заслуживал «Золотой мяч» за то, что он сделал для сборной Италии. Он был ключевым игроком для нас. Я вспоминаю его пенальти в игре против Испании, а не те пенальти, которые он не забил. Вижу, что он продолжает бить пенальти, так что проблем нет», - сказал Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Жоржиньо
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