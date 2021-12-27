​Паулу Соуза уходит из сборной Польши со скандалом, в игре с Россией у команды будет другой тренер

В конце марта сборной Польши предстоит сыграть в «Лужниках» против России в полуфинале стыковых игр за право выступить на мундиале в Катаре. Поляки за несколько месяцев до игры остались без главного тренера. СМИ говорят о том, что Паулу Соуза уже подписал контракт с бразильским «Фламенго».

Бывший президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек оставил комментарий на этот счёт на своей страничке в «Инстаграме».

«Паулу Соуза поставил деньги выше порядочности и принципов. Думаю, наши шансы на выход на чемпионат мира теперь увеличатся. Пускай новый президент сделает правильный выбор», - написал Бонек.