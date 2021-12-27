​Бонуччи пригрозил Роналду: «Он знает, что получит пару ушибов»

В конце марта пройдут стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира. Одна из путёвок будет разыграна в следующей сетке: Португалия – Турция / Италия – Северная Македония. Это означает, что португальцев или итальянцев точно не будет на мундиале в Катаре. По поводу предстоящих «стыков» высказался Леонардо Бонуччи.

«Я общался с Криштиану Роналду, и мы обменивались шутками по поводу возможного матча Португалия – Италия. Посмотрим, что будет на поле. Роналду знает, что получит пару ушибов», - высказался Бонуччи для RAI Sport.

Напомним, что Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду были одноклубниками в «Ювентусе».