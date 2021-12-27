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Аршавин назвал двух лидеров сборной России при Карпине

27 Декабря 2021 • 12:34 Комментировать (1)

Экс-форвард лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре петербургского клуба, назвал лидеров сборной России при Валерии Карпине. Он выделил двух футболистов.

«Есть ли у сборной России лидеры? Да. Это Джикия и Баринов», - передает слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Сборная России под руководством Валерия Георгиевича заняла второе место в отборочном раунде чемпионата мира-2022. В марте национальная команда сыграет против Польши в стыковом поединке. В случае победы российские футболисты встретятся с сильнейшим в паре Швеция – Чехия.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная России Дмитрий Баринов Георгий Джикия
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Комментарии (1)
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sierge
27 Декабря 2021 в 12:43
Я бы еще Сафонова назвал
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Сегодня, 27 Декабря
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