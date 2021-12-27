Аршавин оценил шансы сборной России в стыковом матче с Польшей

У сборной России есть все шансы на успех в стыковом поединке ЧМ-2022 против национальной команды Польши. Таким мнением в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» поделился экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин.

«Польша и Польша, ничего особенного в ней нет. Мы вполне можем их проходить. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться», - сказал бывший нападающий.

Матч между Россией и Польшей состоится в Москве в марте следующего года. В случае успеха подопечные Валерия Карпина выйдут в финал стыков, где встретятся с победителем пары Швеция – Чехия.

Чемпионат мира состоится в Катаре в конце 2022 года.