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Польский журналист назвал Паулу Соузу «трусом» - тренер хочет покинуть сборную накануне стыковых матчей против России

27 Декабря 2021 • 00:55 Комментировать

В воскресенье польские СМИ встряхнула новость о том, что главный тренер местной сборной Паулу Соуза намерен покинуть свою должность. Португалец получил предложение от бразильского «Фламенго» и решил, что хочет вернуться к клубной работе.

Более того, он вступил в конфликт с представителями федерации футбола, потому что они отказывались соглашаться на досрочное расторжение контракта накануне стыковых матчей отбора на чемпионат мира, в которых полякам предстоит сразиться с Россией.

С связи с этим, Соузу в грубой форме раскритиковал ведущий журналист страны Мачей Васовски. «Догорой Паулу, спасибо тебе, что ты оказался честен и показал свое истинное лицо. Ты не был достоит работы со сборной Польшы. Ты покидаешь команду перед важнейшими играми. Просто позор. Поступок не мужчины, а труса», - написал Васовски у себя в «Твиттере».  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Паулу Соуза
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