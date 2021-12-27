Польский журналист назвал Паулу Соузу «трусом» - тренер хочет покинуть сборную накануне стыковых матчей против России

В воскресенье польские СМИ встряхнула новость о том, что главный тренер местной сборной Паулу Соуза намерен покинуть свою должность. Португалец получил предложение от бразильского «Фламенго» и решил, что хочет вернуться к клубной работе.

Более того, он вступил в конфликт с представителями федерации футбола, потому что они отказывались соглашаться на досрочное расторжение контракта накануне стыковых матчей отбора на чемпионат мира, в которых полякам предстоит сразиться с Россией.

С связи с этим, Соузу в грубой форме раскритиковал ведущий журналист страны Мачей Васовски. «Догорой Паулу, спасибо тебе, что ты оказался честен и показал свое истинное лицо. Ты не был достоит работы со сборной Польшы. Ты покидаешь команду перед важнейшими играми. Просто позор. Поступок не мужчины, а труса», - написал Васовски у себя в «Твиттере».