Журналист: Паулу Соуза всё же покинет пост главного тренера сборной Польши

Настоящая сага развернулась в сборной Польше, с которой национальной команде России предстоит встретиться в плей-офф раунде отбора на чемпионат мира. В воскресенье источники сообщали, что главный тренер Паулу Соуза, пытавшийся покинуть свою должность, получил отказ со стороны местной федерации по поводу досрочного расторжения контракта.

Однако все тот же журналист Николо Скира, поделившийся данной информацией, спустя несколько часов у себя в «Твиттере» опубликовал детали продолжения история. Теперь отмечается, что Соуза уже подписал соглашение с бразильским «Фламенго» на два года, несмотря на запрет польской стороны.

По всей видимости, португалец сумел найти компромисс с президентом федерации Рышардом Кулешей, настояв на своем выборе.