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Польская федерация футбола заблокировала уход главного тренера сборной – Паулу Соуза должен подготовить команду к стыковым матчам с Россией

26 Декабря 2021 • 18:59 Комментировать

Несколько дней назад сообщалось, что главный тренер сборной Польши Паулу Соуза принял решение покинуть свою должность. Португальский специалист хотел уйти в бразильский чемпионат и возглавить «Фламенго», но местная федерация футбола предотвратила подобный расклад событий.

Журналист Николо Скира у себя в «Твиттере» написал, что наставнику отказали в досрочном расторжении контракта. Президент федерации Рышард Кулеша настаивает на том, чтобы Соуза подготовил команду к стыковым матчам отбора на чемпионат мира против России.

Примечательно, что неожиданные смены тренеров накануне важных поединков не являются для поляков редкостью – самого Соузу пригласили за несколько месяцев до старта Евро, а сборная по итогу заняла последнее место в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Паулу Соуза
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