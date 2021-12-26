Бонуччи: «Хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился своими ожиданиями от стыковых матчей отбора на чемпионат мира, где «скуадре адзурре» в теории придется в решающем поединке противостоять Португалии.

«Я хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира. Я общался с Криштиану Роналду, мы немного пошутили на этот счет. Не знаю, как будут развиваться события на футбольном поле, но он предпримет попытки вывести свою команду на мундиаль. Он точно получит несколько ударов по ногам», - приводит слова Бонуччи Gazzette dello Sport.

Напомним, что в так называемом полуфинале итальянцы встретятся с Северной Македонией, а португальцы сыграют с Турцией.