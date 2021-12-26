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​Карпин на отдыхе совершил погружение в Красное море фото

26 Декабря 2021 • 14:44 Комментировать

Первый стыковой матч против Польши сборная России проведёт только в конце марта, и пока что главный тренер национальной команды Валерий Карпин может наслаждаться отдыхом в семейном кругу. Под Новый год Карпин вместе со своими родными отправился в Египет. Его супруга по имени Дарья активно публикует в социальных сетях фотографии и видео с отдыха. Среди прочего, она показала, как Карпин совершает погружение в Красное море с аквалангом.

Напомним, что Валерий Карпин занял тренерский мостик сборной России летом, сменив на нём Станислава Черчесова после неудачного выступления команды на чемпионате Европы.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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