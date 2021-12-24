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Сафонов – лучший игрок сборной России в 2021 году по версии болельщиков

24 Декабря 2021 • 17:20 Комментировать

Официальный аккаунт сборной России в «Твиттере» обнародовал результаты голосования за звание лучшего футболиста национальной команды по итогам 2021 года, в котором принимали участие болельщики.

Так, своеобразной награды удостоился вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который на заключительном этапе опроса смог опередить полузащитника «Монако» Александра Головина.

Стоит добавить, что Сафонов именно в 2021 году дебютировал за сборную, успев провести семь поединков, пропустив в них пять голов. Также футболист выходил в основе на решающий матч группового этапа чемпионата Европы против Дании, который россияне проиграли.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная России Алексей Сафонов
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