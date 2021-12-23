​Уткин высказался о желании Дзюбы вернуться в сборную России

Известный журналист Василий Уткин дал комментарий по поводу нашумевшего интервью Артёма Дзюбы. Форвард «Зенита», как известно, заявил о желании вернуться в сборную России, хотя отметил, что вряд ли это случится при Валерии Карпине на тренерском мостике.

«Насколько же человек живёт в своём мире! Он готов помириться, хотя с ним никто не ссорился. Он готов вернуться в сборную, хотя его вызывали, но он не приехал. Это всё напоминает гибридную информационную войну. Человек живёт в своём мире и абсолютно всё воспринимает на свой лад», - высказался Уткин в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб» в YouTube.

Напомним, что Артём Дзюба попадал в расширенный список сборной России на октябрь, но сам отказался от вызова на следующий же день.