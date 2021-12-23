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​Уткин высказался о желании Дзюбы вернуться в сборную России

23 Декабря 2021 • 17:23 Комментировать (3)

Известный журналист Василий Уткин дал комментарий по поводу нашумевшего интервью Артёма Дзюбы. Форвард «Зенита», как известно, заявил о желании вернуться в сборную России, хотя отметил, что вряд ли это случится при Валерии Карпине на тренерском мостике.

«Насколько же человек живёт в своём мире! Он готов помириться, хотя с ним никто не ссорился. Он готов вернуться в сборную, хотя его вызывали, но он не приехал. Это всё напоминает гибридную информационную войну. Человек живёт в своём мире и абсолютно всё воспринимает на свой лад», - высказался Уткин в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб» в YouTube.

Напомним, что Артём Дзюба попадал в расширенный список сборной России на октябрь, но сам отказался от вызова на следующий же день.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Master8
23 Декабря 2021 в 18:09
Как оказалось Уткин понимает больше Дзюбы не только в футболе, но и в жизни
sierge
23 Декабря 2021 в 17:50
Чувак просто ведет монолог с самим собой.. Видимо все никак 18 год не забудет.
jUMPER
23 Декабря 2021 в 17:49
ай...васятку апеть вспучила...))) папулярнасть здюбы ни даёть иму пакоя..ажна ф тувалет схадить ни можыт...))) апеть выпустил дух в Футбольный клуб в YouTube
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