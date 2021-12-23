​Сборная Канады набрала больше всех очков для рейтинга ФИФА в 2021 году

В четверг на сайте ФИФА был опубликован последний рейтинг сборных в 2021 году. Журналист Оливер Платт на своей страничке в «Твиттере» отмечает тот факт, что больше всех очков в уходящем календарном году для рейтинга ФИФА набрала сборная Канады – 130,32 очка. По итогам года канадская национальная команда совершила скачок, поднявшись в рейтинге ФИФА с 78-го на 40-е место.

На текущий момент сборная Канады лидирует в отборе на чемпионат мира в зоне КОНКАКАФ. Впрочем, ситуация в таблице плотная – США отстают на один балл, а Мексика и Панама – на два.

Напомним, что сборная России завершила год на 34 месте в рейтинге ФИФА. Лидером же рейтинга является сборная Бельгии.