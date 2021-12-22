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Деменко - о переносе 22-го тура: «Если есть малейший шанс улучшить что-то, нужно им пользоваться» эксклюзив

22 Декабря 2021 • 23:16 Комментировать

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение РФС перенести 22-й тур РПЛ с марта на май.

«Переносы этих игр делаются во благо сборной, это, однозначно, правильно. Всё-таки наступают решающие, определяющие игры у сборной России, поэтому правильно, что РФС пошёл на такое решение. Это все-таки сборная. Если есть малейший шанс улучшить что-то, нужно им пользоваться. Так что всё сделано правильно.

Думаю, здесь, прежде всего, учли мнение Карпина. Думаю, главный тренер посчитал такое решение правильным из-за того, что боится травм, которые игроки могут получить в этих встречах РПЛ перед стыковыми матчами сборной. К тому же, ещё и будет больше дней для подготовки команды. Ребята будут больше времени тренироваться вместе. Так что главные причины такого переноса - снижение рисков получения травм, чтобы сборная сыграла оптимальным составом, и увеличение времени на подготовку к стыковым матчам. Нужно наладить обстановку и внутри команды, это тоже немаловажный фактор. Однозначно, решалось всё тут с подачи Карпина, сделали, как попросил он», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Максим Деменко
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