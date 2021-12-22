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Деменко: «Дзюба правильно сделал, что дал такое заявление» эксклюзив

22 Декабря 2021 • 22:47 Комментировать

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с  корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал желание Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.

«Думаю, что всё реально. Самое главное, что Артём принял позицию свою. Возможно, он уже разговаривал с Карпиным. Думаю, что всё возможно. Теперь всё зависит от Валерия Георгиевича: будет ли он включать свою принципиальность или нет. Но Дзюба помог бы. Артём, конечно, нужен этой сборной. Понятно, что сейчас ещё будет много матчей впереди. «Зенит» будет играть в Лиге Европы. Думаю, на основании проведённых игр Карпин и сделает выводы. Наверное, он сейчас что-то ответит на эти слова Дзюбы.

Будут решать, в какой Артём физической форме, будет ли он готов. На фоне этого всего вопрос и будет разрешаться. Я считаю, что Артём правильно сделал, что дал такое заявление. Я все-таки думаю, что он сильнейший форвард России на данный момент, и его мнение поддерживаю в данном вопросе», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Максим Деменко
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