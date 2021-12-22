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Флик: «Не могу обещать, что Германия выиграет чемпионат мира, но нам это по силам»

22 Декабря 2021 • 21:49 Комментировать

Сборная Германии наверняка будет приписываться к фаворитам предстоящего чемпионата мира, несмотря на провальное выступление «Бундестим» на двух последних крупных международных турнирах.

При этом, главный тренер национальной команды Ханс-Дитер Флик не спешит обнадеживать фанатов. Немец отметился довольно-таки скромными высказываниями, оценивая перспективы своих подопечных.

«Конечно, будем рассчитывать на максимальный результат. Нужно понимать, что все будет зависеть от обстоятельств. Не могу обещать, что Германия выиграет мундиаль, но нам это действительно по силам. С другой стороны, гарантирую, что ребята выложатся на все 100%», - приводит слова наставника местное издание Sport Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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