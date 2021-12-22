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​Дзюба сказал, что будет готов возглавить сборную России

22 Декабря 2021 • 19:42 Комментировать (2)

Футболист Артём Дзюба в программе «Больше спорта», которая в среду вечером вышла на YouTube, ответил на вопрос, касающийся его планов после завершения карьеры футболиста. Дзюба сказал, что хотел бы попробовать себя на тренерском поприще.

«Не знаю, буду ли я подкован тактически и силён в тренировочном процессе, но я ручаюсь, что я доберусь до каждого сердца. Уверен, что я буду мотиватором и захвачу каждое сердце», - решительно сказал Дзюба.

«Возглавить сборную России? Без проблем. В будущем. Я готов к такой ответственности», - сказал нападающий «Зенита».

Как футболист Артём Дзюба провёл за сборную России 55 матчей и забил в них 30 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
22 Декабря 2021 в 20:44
Он таки и не допирает что лишь презрение вызывает этими заходами ??!!
Caa1987
22 Декабря 2021 в 20:17
Аха-ха! Это что, из Уральских пельменей, или это Comedi???
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