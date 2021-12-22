​Дзюба сказал, что будет готов возглавить сборную России

Футболист Артём Дзюба в программе «Больше спорта», которая в среду вечером вышла на YouTube, ответил на вопрос, касающийся его планов после завершения карьеры футболиста. Дзюба сказал, что хотел бы попробовать себя на тренерском поприще.

«Не знаю, буду ли я подкован тактически и силён в тренировочном процессе, но я ручаюсь, что я доберусь до каждого сердца. Уверен, что я буду мотиватором и захвачу каждое сердце», - решительно сказал Дзюба.

«Возглавить сборную России? Без проблем. В будущем. Я готов к такой ответственности», - сказал нападающий «Зенита».

Как футболист Артём Дзюба провёл за сборную России 55 матчей и забил в них 30 голов.