​Дзюба ответил на вопрос, должен ли он быть в сборной России

Выступающий за «Зенит» нападающий Артём Дзюба в программе «Больше спорта», которая вышла в YouTube, поделился своими мыслями о том, какие игроки должны получать вызовы в сборную России.

«Раз решающие матчи, то должны ехать лучшие. Всё», - решительно сказал Дзюба, который ни разу не приезжал в сборную с момента, когда тренерское кресло занял Валерий Карпин.

«Должен ли я быть в сборной? Это не мне решать. Я хочу, но не с такими подходами. Как он сказал: «Его голы, когда команда проигрывает, не считаются». То есть я должен ещё в обороне стоять?» - вопрошает Дзюба.

«Большие матчи должны играть большие футболисты по меркам российского футбола. Те, кто не испугается и будет биться», - заявил Дзюба, отметив, что он любит такие матчи, как, например, с Хорватией.

Напомним, что Россия проиграла Хорватии (0:1) в ноябре и не смогла получить прямой билет на чемпионат мира. В марте команда сыграет в стыковых играх. В полуфиналом соперником россиян будет Польша.