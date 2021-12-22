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​Дзюба ответил на вопрос, должен ли он быть в сборной России

22 Декабря 2021 • 18:59 Комментировать (4)

Выступающий за «Зенит» нападающий Артём Дзюба в программе «Больше спорта», которая вышла в YouTube, поделился своими мыслями о том, какие игроки должны получать вызовы в сборную России.

«Раз решающие матчи, то должны ехать лучшие. Всё», - решительно сказал Дзюба, который ни разу не приезжал в сборную с момента, когда тренерское кресло занял Валерий Карпин.

«Должен ли я быть в сборной? Это не мне решать. Я хочу, но не с такими подходами. Как он сказал: «Его голы, когда команда проигрывает, не считаются». То есть я должен ещё в обороне стоять?» - вопрошает Дзюба.

«Большие матчи должны играть большие футболисты по меркам российского футбола. Те, кто не испугается и будет биться», - заявил Дзюба, отметив, что он любит такие матчи, как, например, с Хорватией.

Напомним, что Россия проиграла Хорватии (0:1) в ноябре и не смогла получить прямой билет на чемпионат мира. В марте команда сыграет в стыковых играх. В полуфиналом соперником россиян будет Польша. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
22 Декабря 2021 в 20:54
Кто вам сильнее надоел Дзюба, Зарема или Боярский?
ARTUR
22 Декабря 2021 в 20:42
Где то я такое уже слышал ))) и еще с добавкой если не попадете в ЛЧ то я уйду из клуба ))) дебилоид он ,обсалютная посредственость а гонору то ...
Caa1987
22 Декабря 2021 в 20:07
Да уж, мания величия зашкаливает.
vasvolk428@gmail.com
22 Декабря 2021 в 19:14
На Кер он нужен такой игрок для Сборной!?)))Нет уже,без его лучше
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