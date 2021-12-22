​Дзюба: «В сборную не всегда вызываются сильнейшие, хочешь комфорт – иди тренируй любителей»

Форвард Артём Дзюба стал гостем программы «Больше спорта» в YouTube. Разговаривая о сборной России, за которую Дзюба перестал играть после назначения Валерия Карпина, футболист высказался по поводу критериев отбора в главную команду страны.

«Не всегда вызываются сильнейшие. Удобные, тех кого знал, комфортные… Хочешь комфорт – иди тренируй любителей! Неважно, комфортно тебе или нет, нужно находить общий язык», - поделился своими мыслями Дзюба.

Напомним, что Артём Дзюба не был вызван на сентябрьский сбор сборной России, что Валерий Карпин объяснил плохой формой игрока. В октябре Дзюба попал в расширенный список, но сам отказался от вызова в главную команду страны.