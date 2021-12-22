​Дзюба намекнул на то, что у фанатов особое отношение к Карпину

Артём Дзюба дал интервью для программы «Больше спорта», вышедшей в YouTube в среду вечером. Очень много форвард говорил о сборной России, за которую он не играет с тех пор, как команду принял Валерий Карпин.

В одном своём комментарии Дзюба намекнул на то, что у болельщиков особое отношение к нынешнему рулевому российской национальной команды.

«Болельщики - неблагодарный народ. Всё, что не прощалось Черчесову, то же самое прощается… другим тренерам», - высказался Дзюба с явным намёком на Карпина.

Напомним, что Станислав Черчесов ушёл с тренерского мостика сборной России после неудачного выступления команды на Евро-2020.