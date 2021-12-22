Дзюба: «Нет, звонка от Карпина не будет»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба на канале в YouTube «Больше Спорта» обсудил возможный вызов в сборную России.

- Ты можешь сам написать: «Валера, я хочу…». Или когда позвонит Карпин…

- Нет, звонка не будет. Я не против сделать шаг, но я не хочу, чтобы против меня всё это развернули. «Позвонил, просился, ааа, извини!». То есть, такая ситуация, не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. В принципе, я к этому привык. Но я готов. Это мне помогает. Я как бронепоезд, мне все равно, но внутри все равно какой бы ты ни был сильный, мы все люди, я человек. И, конечно, я же вижу помимо зла и негатива есть очень много добра от людей, которые за тебя. Были ситуации, когда я попадал в какие-то передряги, когда тебя костерят. Сколько людей, сколько пишут. Это другое, но ты понимаешь, что есть люди, ради которых играешь. Это кайф и наслаждение. Были противники, но это часть игры, я ее принимаю, но когда люди говорят одно, а потом с тобой пытаются заигрывать. Это я не принимаю.

Я хочу играть просто в футбол без подковерных игр. Я готов приехать без всякого, чтобы не было «Хочешь за сборную играть?» «Хочу». «Готов приехать?» «Готов». Без всяких потом, что он там разлагал коллектив или не разлагал.