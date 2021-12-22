Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал желание Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.

«Думаю, есть вероятность ещё увидеть Дзюбу в футболке сборной. Но тут дело даже не в самом Дзюбе и не в том, что он на что-то готов. Главный тренер всё-таки решает больше, чем любой футболист. Надеюсь, у нас в России так. Так и во всём мире. Предполагаю, что Карпин готов пойти на компромисс со своей душой, скажем так. Если это позволит команде побеждать, конечно же. Лично у меня ощущение такое, что в этом плане Карпин грамотный человек и специалист.

Насколько Дзюба поможет сборной - вопрос открытый. На мой взгляд, в России нет такого футболиста, про которого можно было бы сказать: «С ним команда сильнее, без него - слабее». Может так сложиться, что Дзюба будет вызван, забьёт решающий гол и все скажут, что вызвать его было хорошим решением. А может и не сыграть, и тогда будут говорить, что зря взяли. Футбол складывается не из одной или пары игр, а в целом из формы игрока, из его карьеры. Трудно судить, поможет ли Дзюба в данной ситуации. Но моё наблюдение таково, что нет в России игрока, который бы значительно определял результат. Если все сыграют хорошо, то и без Дзюбы пройдут. А если провалятся человек 6-7, то даже Месси не поможет сборной России», - сказал Лепёхин.