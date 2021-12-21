Журналист: Черчесов советовал Дзюбе отказаться от вызова в сборную Карпина

В очередной раз всплыла тема отказа нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы приезжать в расположение сборной России на октябрьские матчи. Тогда Валерий Карпин включил бывшего капитана национальной команды в финальную заявку, но сам игрок аргументировал свое решение плохой физической формой.

Впрочем, журналист Иван Карпов у себя в телеграм-канале поделился интересными деталями той ситуации. По его словам, Дзюба советовался с разными людьми по этому поводу, в частности с Леонидом Слуцким и Станиславом Черчесовым. Как оказалось, оба специалиста отговаривали его от идеи выступать в сборной Карпина.

Напомним, что без Дзюбы россияне все же сумели выполнить минимальную задачу, гарантировав себе участие в стыковых поединках отбора на мундиаль.