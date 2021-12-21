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Журналист: Черчесов советовал Дзюбе отказаться от вызова в сборную Карпина

21 Декабря 2021 • 21:27 Комментировать (3)

В очередной раз всплыла тема отказа нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы приезжать в расположение сборной России на октябрьские матчи. Тогда Валерий Карпин включил бывшего капитана национальной команды в финальную заявку, но сам игрок аргументировал свое решение плохой физической формой.

Впрочем, журналист Иван Карпов у себя в телеграм-канале поделился интересными деталями той ситуации. По его словам, Дзюба советовался с разными людьми по этому поводу, в частности с Леонидом Слуцким и Станиславом Черчесовым. Как оказалось, оба специалиста отговаривали его от идеи выступать в сборной Карпина.

Напомним, что без Дзюбы россияне все же сумели выполнить минимальную задачу, гарантировав себе участие в стыковых поединках отбора на мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Станислав Черчесов Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
21 Декабря 2021 в 23:22
ай...как интиресна...))) бамбукавая панда пранумированая в заапарки под № id152079006 ставит диагнас питирскаму льву...))) и ышо притсказываит будушчее...))) видать дрисирофщик талантливый был у ниё...)))
id152079006
21 Декабря 2021 в 21:51
У бревна-дебилоида своих мозгов нет, не было и не будет!!!
Zenituwka
21 Декабря 2021 в 22:45
А у тебя как, если ты веришь этой бредятине?)) И как этот журналист с такими возможностями ещё планету не захватил? Любого прослушает, и все что хочешь узнает)) Смехота
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