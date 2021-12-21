Не за горами празднование Нового года, и на канале сборной России в YouTube появилось подходящее видео. На нём защитники команды Фёдор Кудряшов и Георгий Джикия составляют рейтинг новогодних блюд.

На первое место футболисты поставили салат Оливье и мандарины, на второе – салат с крабовыми палочками и селёдку под шубой, а на третье – запечённую утку с яблоками. Бутерброды с красной икрой оказались только на четвёртой позиции вместе с бужениной.

Сборная России ближайший матч проведёт в «Лужниках» 24 марта. В полуфинале стыковых игр команда Валерия Карпина примет Польшу.