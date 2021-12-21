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​Президент ФИФА рассказал о выгоде от проведения чемпионата мира раз в два года

21 Декабря 2021 • 08:47 Комментировать (1)

В последние месяцы активно обсуждается возможность проведения чемпионата мира каждые два года. Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему такой шаг выгоден.

Инфантино рассказал журналистам, что уже в первый четырёхлетний цикл при переходе на проведение мундиаля раз в два года будет заработано дополнительные 4,4 миллиарда долларов. Таковы данные независимой экспертизы. По словам главы ФИФА, эти средства будут распределены между всеми ассоциациями.

Инфантино отметил, что доход каждой ассоциации, входящей в ФИФА, может вырасти до 25 миллионов долларов за четыре года. Это может поспособствовать сокращению разрыва между членами ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Джанни Инфантино
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
21 Декабря 2021 в 10:47
"Президент ФИФА рассказал о выгоде (для ФИФА) от проведения чемпионата мира раз в два года" истину глаголет Джани. Чем больше ЧМ тем больше откатов от стран хозяек ЧМ и участников тендера.
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