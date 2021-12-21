​Президент ФИФА рассказал о выгоде от проведения чемпионата мира раз в два года

В последние месяцы активно обсуждается возможность проведения чемпионата мира каждые два года. Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему такой шаг выгоден.

Инфантино рассказал журналистам, что уже в первый четырёхлетний цикл при переходе на проведение мундиаля раз в два года будет заработано дополнительные 4,4 миллиарда долларов. Таковы данные независимой экспертизы. По словам главы ФИФА, эти средства будут распределены между всеми ассоциациями.

Инфантино отметил, что доход каждой ассоциации, входящей в ФИФА, может вырасти до 25 миллионов долларов за четыре года. Это может поспособствовать сокращению разрыва между членами ФИФА.