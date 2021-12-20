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Чемпионат мира по футболу 2022

​Манчини пошутил по поводу попадания сборной Италии в стыковые игры

20 Декабря 2021 • 17:50 Комментировать

Сборная Италии, действующий чемпион Европы, не смогла попасть на чемпионат мира напрямую. В отборе команда Роберто Манчини пропустила вперёд Швейцарию, и теперь «скуадра адзурра» выступит в плей-офф. Пробиться на мундиаль итальянцам будет непросто: в полуфинале стыковых игр они сыграют против Северной Македонии, а в финале – против победителя в паре Португалия – Турция.

«Во время Евро всё было слишком легко. Теперь мы решили немного пострадать», - сказал Манчини с улыбкой во время мероприятия в Риме. Слова тренера сборной Италии приводит Football Italia.

В финале Евро-2020 сборная Италии по пенальти обыграла Англию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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