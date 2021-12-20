​Манчини пошутил по поводу попадания сборной Италии в стыковые игры

Сборная Италии, действующий чемпион Европы, не смогла попасть на чемпионат мира напрямую. В отборе команда Роберто Манчини пропустила вперёд Швейцарию, и теперь «скуадра адзурра» выступит в плей-офф. Пробиться на мундиаль итальянцам будет непросто: в полуфинале стыковых игр они сыграют против Северной Македонии, а в финале – против победителя в паре Португалия – Турция.

«Во время Евро всё было слишком легко. Теперь мы решили немного пострадать», - сказал Манчини с улыбкой во время мероприятия в Риме. Слова тренера сборной Италии приводит Football Italia.

В финале Евро-2020 сборная Италии по пенальти обыграла Англию.