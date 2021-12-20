​Штрафы за плохую игру в сборной России: В Госдуме выступили с инициативой

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев выступил с инициативной. Он предлагает штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России. Об этом рассказывает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу депутата.

Суть предложения в том, чтобы футболиста в рамках его контракта с клубом могли оштрафовать за плохую игру, нарушение дисциплины или жалобы со стороны болельщиков. В пресс-службе Хамзаева отметили, что в обозримом будущем соответствующее письмо будет направлено министру спорту Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову.

Напомним, что сборная России плохо выступила на Евро-2020 эти летом, не сумев выйти из группы.