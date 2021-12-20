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Сборная Польши может остаться без главного тренера перед стыковым матчем с Россией

20 Декабря 2021 • 10:26 Комментировать

Наставник сборной Польши Паулу Соуза может покинуть национальную команду ради работы на клубном уровне. Об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 51-летнего специалиста зовут в бразильскую Серию А. В услугах тренера заинтересован «Фламенго». Клуб провел встречу со стороной наставника, в ходе которой Соуза выразил готовность возглавить «красно-чёрных». Стороны близки к подписанию двухлетнего соглашения.

Стоит отметить, что сборная Польши вышла в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022. Поляки достались в соперники команде России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Паулу Соуза
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