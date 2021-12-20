Тренер сборной Украины: «Война с Россией сильно подкосила наши силы»

Футбольный специалист Александр Петраков, ныне занимающий пост рулевого национальной команды Украины, поделился мнением о конфликте своей страны с Россией.
«Война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку будем восстанавливаться. Я в этом уверен», - цитирует тренера Obozrevatel.
Напомним, что сборная Украины завершила отборочный раунд чемпионата мира-2022 на втором месте в своей группе. Прямую путевку «жёлто-синие» уступили в споре с командой Франции.
Подопечные Петракова продолжат борьбу за выход на мундиаль в стыковых играх. Первым соперником Украины стала сборная Шотландии.
а что касается участия РФ в войне на Донбассе, то тут доказателств гораздо больше, чем твоих клонов.
- Кокаинум!
- архентинум кокаинум и скаленофстанум!
- футбольнаякомандапогибаум!
- крокодилихадиванныевойскаум!
- мусорозветчикразговорилсякактум с симоньянум
- онпростоум рапотникпятерочкум, двоедетейотсталум, ипотекум взякум,
- 3-комнатнуквартирум покупакум - апотомспрашывакум, почемукум запутинум голосовакум?
- дахотябыпоэтомум!
("скока ж новых клованов слепить и шобжэш нихто не это самое)
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