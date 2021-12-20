Тренер сборной Украины: «Война с Россией сильно подкосила наши силы»

Футбольный специалист Александр Петраков, ныне занимающий пост рулевого национальной команды Украины, поделился мнением о конфликте своей страны с Россией.

«Война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку будем восстанавливаться. Я в этом уверен», - цитирует тренера Obozrevatel.

Напомним, что сборная Украины завершила отборочный раунд чемпионата мира-2022 на втором месте в своей группе. Прямую путевку «жёлто-синие» уступили в споре с командой Франции.

Подопечные Петракова продолжат борьбу за выход на мундиаль в стыковых играх. Первым соперником Украины стала сборная Шотландии.