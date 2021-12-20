Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Украины: «Война с Россией сильно подкосила наши силы»

20 Декабря 2021 • 08:55 Комментировать (11)

Футбольный специалист Александр Петраков, ныне занимающий пост рулевого национальной команды Украины, поделился мнением о конфликте своей страны с Россией.

«Война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку будем восстанавливаться. Я в этом уверен», - цитирует тренера Obozrevatel.

Напомним, что сборная Украины завершила отборочный раунд чемпионата мира-2022 на втором месте в своей группе. Прямую путевку «жёлто-синие» уступили в споре с командой Франции.

Подопечные Петракова продолжат борьбу за выход на мундиаль в стыковых играх. Первым соперником Украины стала сборная Шотландии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (11)
Регистрация
Рейтинг комментариев
FORZAYOU
20 Декабря 2021 в 11:29
Хорошая попытка отмазаться. Но нет.
АнтиУкр
20 Декабря 2021 в 10:44
В башке у Петракова война с РФ ,и у таких как он .Пока они будут воевать с не пришедшей на эту войну Россией ,так и страну прoc*рyт <...>
crocodile
20 Декабря 2021 в 10:56
у тя в башке Абама пабывал.
а что касается участия РФ в войне на Донбассе, то тут доказателств гораздо больше, чем твоих клонов.
Richard Sorge
20 Декабря 2021 в 11:13
- Какие ваши доказательства?
- Кокаинум!
crocodile
20 Декабря 2021 в 11:19
- какия ваше доказателства?
- архентинум кокаинум и скаленофстанум!
Richard Sorge
20 Декабря 2021 в 11:37
- тысячибурятовуничтожаум!
- футбольнаякомандапогибаум!
- крокодилихадиванныевойскаум!
crocodile
20 Декабря 2021 в 11:58
- выбурятум, какйарадум
- мусорозветчикразговорилсякактум с симоньянум
- онпростоум рапотникпятерочкум, двоедетейотсталум, ипотекум взякум,
- 3-комнатнуквартирум покупакум - апотомспрашывакум, почемукум запутинум голосовакум?
- дахотябыпоэтомум!
overkill666
20 Декабря 2021 в 11:40
телевизер поменьше смотри, ихтамнетов
Underdog !
20 Декабря 2021 в 11:44
В башке у макцимки-матрешки только как бы себе лайков наставить побольше)))
crocodile
20 Декабря 2021 в 11:54
думает, шош бы такоэ исделать, шобы унофь стать прызнанным хикспэртом ув вапроси худболя
("скока ж новых клованов слепить и шобжэш нихто не это самое)
Джиоев Александр
20 Декабря 2021 в 10:16
размашисто...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
10:26 · Чемпионат мира 2022
Сборная Польши может остаться без главного тренера перед стыковым матчем с Россией
08:55 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Украины: «Война с Россией сильно подкосила наши силы» 11
18 Декабря
17:09 · Чемпионат мира 2022
​Карпин пошутил над супругой
15:48 · Чемпионат мира 2022
Колосков - о сборной России: «Сейчас альтернативы Карпину нет»
09:20 · Чемпионат мира 2022
Карпин назвал лучший матч сборной России в отборе ЧМ-2022
17 Декабря
21:12 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Есть запланированная поездка в Дубай, Турцию и, естественно, в Испанию»
21:07 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Игру с Хорватией пересмотрел раз 7-8» 1
11:57 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Невыход сборной России на ЧМ-2022 не будет катастрофой» 4
16 Декабря
08:58 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС: «Карпин не поставил точку в отношении Дзюбы» 2
15 Декабря
19:40 · Чемпионат мира 2022
«Финалиссима»: УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились о матчах чемпионов официально
17:38 · Чемпионат мира 2022
Дюков не исключает, что Карпин останется в сборной России, даже если команда не выйдет на чемпионат мира
16:07 · Чемпионат мира 2022
Губерниев: «ФИФА за огромные деньги от шейхов будет пытаться похоронить зимний спорт» 2
10:26 · Чемпионат мира 2022
Запашный: «Россия не выйдет на чемпионат мира, поляки нас разорвут» 2
14 Декабря
16:53 · Чемпионат мира 2022
Член технического комитета РФС рассказал о том, что помощник Карпина говорил в докладе
15:22 · Чемпионат мира 2022
​Технический комитет РФС не стал давать оценку работе Карпина
Все новости
Рекомендуем