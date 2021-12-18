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​Карпин пошутил над супругой

18 Декабря 2021 • 17:09 Комментировать

Валерий Карпин сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Рулевой сборной России показал своим подписчикам видео, на котором его супруга Дарья исполняет песню Любови Успенской «А я живу красивая».

«Не перевелись ещё таланты на земле Донской. Особенно когда прибухнут», - пошутил Карпин в подписи к публикации.

 

Отметим, что Дарья Карпина является певицей.

Валерий Карпин принял сборную России летом уходящего года. В семи матчах под руководством этого тренера национальная команда отпраздновала пять побед при одной ничьей и одном поражении. В конце марта сборная России примет Польшу в полуфинале стыковых игр за право сыграть на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дарья Карпина
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