​Карпин пошутил над супругой

Валерий Карпин сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Рулевой сборной России показал своим подписчикам видео, на котором его супруга Дарья исполняет песню Любови Успенской «А я живу красивая».

«Не перевелись ещё таланты на земле Донской. Особенно когда прибухнут», - пошутил Карпин в подписи к публикации.

Отметим, что Дарья Карпина является певицей.

Валерий Карпин принял сборную России летом уходящего года. В семи матчах под руководством этого тренера национальная команда отпраздновала пять побед при одной ничьей и одном поражении. В конце марта сборная России примет Польшу в полуфинале стыковых игр за право сыграть на чемпионате мира.