Колосков - о сборной России: «Сейчас альтернативы Карпину нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не видит альтернативы Валерию Карпину у руля сборной России. Об этом он поведал в интервью Sport24.

«У Валерия Георгиевича дела в сборной идут хорошо. Он нашел общий язык с игроками. Сейчас альтернативы Карпину нет», - считает Колосков.

Карпин занял пост рулевого сборной России после чемпионата Европы-2020, где команда провалилась под руководством Станислава Черчесова, заняв последнее место в группе.

В отборе ЧМ-2022 Россия финишировала на втором месте и теперь выступит в стыковых матчах за право сыграть на мундиале. В марте подопечные Карпина встретятся с командой Польши.