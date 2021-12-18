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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин назвал лучший матч сборной России в отборе ЧМ-2022

18 Декабря 2021 • 09:20 Комментировать

Рулевой национальной сборной России Валерий Карпин побывал на эфире телеканала «Матч Премьер». В ходе общения с журналистами специалист назвал лучший матч команды под своим руководством.

Карпин отметил поединок против Словении в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Он заявил, что это был матч за шесть очков против соперника хорошего уровня. По словам Валерия Георгиевича, эта игра была для сборной России лучшей со всех точек зрения.

Напомним, что российская команда финишировала на втором месте в отборе ЧМ-2022 и теперь примет участие в стыковых матчах. Первым соперником сборной России будет Польша.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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