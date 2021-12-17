Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин: «Есть запланированная поездка в Дубай, Турцию и, естественно, в Испанию»

17 Декабря 2021 • 21:12 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» поговорил о планах своего штаба на зимние месяцы.

- Будет ли общение с игроками, которых не было на встрече?

- Нет, естественно, общение будет на сборах. Команды в январе вылетят в Дубай, Турцию и Испанию, так что там будет еще общение не только с футболистами, которых я видел, а и с теми, кто был на собрании. Общение это продолжится.

- Как будет выстраиваться работа во время зимних сборов клубов РПЛ?

- Есть приблизительный план, потому что еще не все клубы, там «Зенит» и «Спартак», например, от них не была получена информация конкретно какого числа и куда они летят, нет конкретных дат запланированных матчей. Так что еще информацию дособираем, уже план будет более приближенным к реалиям. Пока он есть предварительный, есть запланированная поездка в Дубай, Турцию и, естественно, в Испанию. Но когда уже всю информацию со всех соберем, тогда уже будет четкий и конкретный план.

- Когда будет сбор национальной команды?

- Если в конце концов тур перенесут, то планируется, что мы уже 14 марта соберемся и будем готовиться к 24 марта. Понятно, что тогда в первый раз до игры футболисты будут находиться все вместе в тренировочном процессе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
21:12 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Есть запланированная поездка в Дубай, Турцию и, естественно, в Испанию»
21:07 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Игру с Хорватией пересмотрел раз 7-8» 1
11:57 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Невыход сборной России на ЧМ-2022 не будет катастрофой» 4
16 Декабря
08:58 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС: «Карпин не поставил точку в отношении Дзюбы» 1
15 Декабря
19:40 · Чемпионат мира 2022
«Финалиссима»: УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились о матчах чемпионов официально
17:38 · Чемпионат мира 2022
Дюков не исключает, что Карпин останется в сборной России, даже если команда не выйдет на чемпионат мира
16:07 · Чемпионат мира 2022
Губерниев: «ФИФА за огромные деньги от шейхов будет пытаться похоронить зимний спорт» 2
10:26 · Чемпионат мира 2022
Запашный: «Россия не выйдет на чемпионат мира, поляки нас разорвут» 2
14 Декабря
16:53 · Чемпионат мира 2022
Член технического комитета РФС рассказал о том, что помощник Карпина говорил в докладе
15:22 · Чемпионат мира 2022
​Технический комитет РФС не стал давать оценку работе Карпина
13:50 · Чемпионат мира 2022
​Карпина нет на заседании технического комитета РФС, о работе штаба сборной отчитается Писарев
11:39 · Чемпионат мира 2022
​Сычёв вспомнил, каким был Карпин как игрок 1
09:50 · Чемпионат мира 2022
​Арбитр Карасёв рассказал о своих целях на 2022 год
11 Декабря
18:39 · Чемпионат мира 2022
Уткин снова назвал «крутой» идею проведения матча между сборными Украины и России 1
18:38 · Чемпионат мира 2022
​Манчини допускает свой уход из сборной Италии
Все новости
Рекомендуем