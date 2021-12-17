Карпин: «Есть запланированная поездка в Дубай, Турцию и, естественно, в Испанию»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» поговорил о планах своего штаба на зимние месяцы.

- Будет ли общение с игроками, которых не было на встрече?

- Нет, естественно, общение будет на сборах. Команды в январе вылетят в Дубай, Турцию и Испанию, так что там будет еще общение не только с футболистами, которых я видел, а и с теми, кто был на собрании. Общение это продолжится.

- Как будет выстраиваться работа во время зимних сборов клубов РПЛ?

- Есть приблизительный план, потому что еще не все клубы, там «Зенит» и «Спартак», например, от них не была получена информация конкретно какого числа и куда они летят, нет конкретных дат запланированных матчей. Так что еще информацию дособираем, уже план будет более приближенным к реалиям. Пока он есть предварительный, есть запланированная поездка в Дубай, Турцию и, естественно, в Испанию. Но когда уже всю информацию со всех соберем, тогда уже будет четкий и конкретный план.

- Когда будет сбор национальной команды?

- Если в конце концов тур перенесут, то планируется, что мы уже 14 марта соберемся и будем готовиться к 24 марта. Понятно, что тогда в первый раз до игры футболисты будут находиться все вместе в тренировочном процессе.