Карпин: «Игру с Хорватией пересмотрел раз 7-8»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» назвал худшие матчи команды в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года.

- Худшая игра?

- Особняком стоит Хорватия, понятно, потому что уровень ответственности был абсолютно другой, поэтому это отдельная песня. Именно с точки зрения игры не понравилась, конечно же, Словакия. Ни в обороне, ни в атаке мы не сделали и половины того, что хотели бы сделать. Но как я говорил уже много раз, я считаю, что там полностью моя вина, из-за этого игра не получилась абсолютно. Поэтому я думаю, что худшая игра как раз со Словакией.

- Сколько раз проанализировали матч с Хорватией?

- Понятно, что проанализировали эту игру, я ее пересмотрел раз 7-8, наверное, запутался сколько раз. Естественно, пересмотрели, проанализировали. Надеюсь, что сделали и сделаем правильные выводы, будем двигаться дальше. То, что на встрече с игроками, кто смог приехать и кто был вызван на эту встречу, об этом было сказано.