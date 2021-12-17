Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин: «Игру с Хорватией пересмотрел раз 7-8»

17 Декабря 2021 • 21:07 Комментировать (1)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» назвал худшие матчи команды в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года.

- Худшая игра?

- Особняком стоит Хорватия, понятно, потому что уровень ответственности был абсолютно другой, поэтому это отдельная песня. Именно с точки зрения игры не понравилась, конечно же, Словакия. Ни в обороне, ни в атаке мы не сделали и половины того, что хотели бы сделать. Но как я говорил уже много раз, я считаю, что там полностью моя вина, из-за этого игра не получилась абсолютно. Поэтому я думаю, что худшая игра как раз со Словакией.

- Сколько раз проанализировали матч с Хорватией?

- Понятно, что проанализировали эту игру, я ее пересмотрел раз 7-8, наверное, запутался сколько раз. Естественно, пересмотрели, проанализировали. Надеюсь, что сделали и сделаем правильные выводы, будем двигаться дальше. То, что на встрече с игроками, кто смог приехать и кто был вызван на эту встречу, об этом было сказано.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
17 Декабря 2021 в 21:14
Карпин: «Игру с Хорватией пересмотрел раз 7-8»
------------------------------------------------------
ай да мазо! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
21:12 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Есть запланированная поездка в Дубай, Турцию и, естественно, в Испанию»
21:07 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Игру с Хорватией пересмотрел раз 7-8» 1
11:57 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Невыход сборной России на ЧМ-2022 не будет катастрофой» 4
16 Декабря
08:58 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС: «Карпин не поставил точку в отношении Дзюбы» 1
15 Декабря
19:40 · Чемпионат мира 2022
«Финалиссима»: УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились о матчах чемпионов официально
17:38 · Чемпионат мира 2022
Дюков не исключает, что Карпин останется в сборной России, даже если команда не выйдет на чемпионат мира
16:07 · Чемпионат мира 2022
Губерниев: «ФИФА за огромные деньги от шейхов будет пытаться похоронить зимний спорт» 2
10:26 · Чемпионат мира 2022
Запашный: «Россия не выйдет на чемпионат мира, поляки нас разорвут» 2
14 Декабря
16:53 · Чемпионат мира 2022
Член технического комитета РФС рассказал о том, что помощник Карпина говорил в докладе
15:22 · Чемпионат мира 2022
​Технический комитет РФС не стал давать оценку работе Карпина
13:50 · Чемпионат мира 2022
​Карпина нет на заседании технического комитета РФС, о работе штаба сборной отчитается Писарев
11:39 · Чемпионат мира 2022
​Сычёв вспомнил, каким был Карпин как игрок 1
09:50 · Чемпионат мира 2022
​Арбитр Карасёв рассказал о своих целях на 2022 год
11 Декабря
18:39 · Чемпионат мира 2022
Уткин снова назвал «крутой» идею проведения матча между сборными Украины и России 1
18:38 · Чемпионат мира 2022
​Манчини допускает свой уход из сборной Италии
Все новости
Рекомендуем