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Карпин: «Невыход сборной России на ЧМ-2022 не будет катастрофой»

17 Декабря 2021 • 11:57 Комментировать (1)

Наставник национальной команды России Валерий Карпин дал интервью изданию «Афиша Daily». В ходе общения с журналистами специалист высказался о возможном невыходе сборной на чемпионат мира, который состоится в следующем году на футбольных полях Катара.

«То, что сборная может не попасть на ЧМ, очень плохо, но не катастрофа. Футбол - это игра, где решает набор факторов. Катастрофа - это землетрясение, война…», - высказался тренер.

Сборная России не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира, финишировав на втором месте в своей отборочной группе. Прямую путевку завоевала Хорватия.

Подопечные Карпина сыграют в стыковых матчах весной следующего года. Первым соперником национальной команды станет Польша.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
17 Декабря 2021 в 12:08
"Катастрофа - это землетрясение, война…"
Но если с таким сравнивать, то всё что происходит вокруг, даже помимо футбола, - это не катастрофа)
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