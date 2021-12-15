В среду 15 декабря сотрудничество УЕФА и КОНМЕБОЛа вышло на новый уровень. Представители крупнейших футбольных союзов согласовали меморандум о сотрудничестве до лета 2028 года.

Главным результатом подписания документа стало согласие на проведение традиционных матчей между лучшими сборными Европы и Южной Америки. Первый такой поединок запланирован на 1 июня. В этот день в Лондоне встретятся сборные Италии и Аргентины, которые ранее выиграли чемпионаты Европы и Южной Америки. Название таких матчей - «финалиссима».

Напомним, что итальянцы стали лучшей командой континента, одолев англичан в серии пенальти.