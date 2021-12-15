Дюков не исключает, что Карпин останется в сборной России, даже если команда не выйдет на чемпионат мира

Президент РФС Александр Дюков доволен результатами сборной России под руководством Валерия Карпина. Национальная команда после смены тренерского штаба летом 2021 года выиграла пять матчей и финишировала в одном очке от хорватов, которые выиграли отборочную группу чемпионата мира 2022 года.

Дюков назвал удовлетворительной работу Карпина во главе команды, но считает, что окончательные выводы нужно делать после стыковых матчей.

- Вариант с продлением контракта при невыходе на чемпионат мира возможен, - приводит слова Дюкова Sport24.

Как отметил руководитель РФС, до мартовских матчей никаких решений по этому поводу не будет приниматься.