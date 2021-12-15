Губерниев: «ФИФА за огромные деньги от шейхов будет пытаться похоронить зимний спорт»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что зимние виды спорта получат удар по рейтингам во время футбольного чемпионата мира 2022 года, который пройдет в ноябре и декабре.

- Жду ЧМ-2022, когда ФИФА за огромные деньги от шейхов будет пытаться похоронить зимний спорт, - цитирует Губерниева Sports.ru.

Комментатор уверен, что по времени биатлонные гонки и футбольные матчи будут мало пересекаться, но часть аудитории переключится на различные футбольные программы, обзоры и повторы игр. Губерниев уверен, что биатлон проиграет в популярности чемпионату мира, но уже ждет турнира, чтобы побороться за рейтинги с футбольным турниром.