Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Губерниев: «ФИФА за огромные деньги от шейхов будет пытаться похоронить зимний спорт»

15 Декабря 2021 • 16:07 Комментировать

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что зимние виды спорта получат удар по рейтингам во время футбольного чемпионата мира 2022 года, который пройдет в ноябре и декабре.

- Жду ЧМ-2022, когда ФИФА за огромные деньги от шейхов будет пытаться похоронить зимний спорт, - цитирует Губерниева Sports.ru.

Комментатор уверен, что по времени биатлонные гонки и футбольные матчи будут мало пересекаться, но часть аудитории переключится на различные футбольные программы, обзоры и повторы игр. Губерниев уверен, что биатлон проиграет в популярности чемпионату мира, но уже ждет турнира, чтобы побороться за рейтинги с футбольным турниром.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
16:07 · Чемпионат мира 2022
Губерниев: «ФИФА за огромные деньги от шейхов будет пытаться похоронить зимний спорт»
10:26 · Чемпионат мира 2022
Запашный: «Россия не выйдет на чемпионат мира, поляки нас разорвут» 2
14 Декабря
16:53 · Чемпионат мира 2022
Член технического комитета РФС рассказал о том, что помощник Карпина говорил в докладе
15:22 · Чемпионат мира 2022
​Технический комитет РФС не стал давать оценку работе Карпина
13:50 · Чемпионат мира 2022
​Карпина нет на заседании технического комитета РФС, о работе штаба сборной отчитается Писарев
11:39 · Чемпионат мира 2022
​Сычёв вспомнил, каким был Карпин как игрок 1
09:50 · Чемпионат мира 2022
​Арбитр Карасёв рассказал о своих целях на 2022 год
11 Декабря
18:39 · Чемпионат мира 2022
Уткин снова назвал «крутой» идею проведения матча между сборными Украины и России
18:38 · Чемпионат мира 2022
​Манчини допускает свой уход из сборной Италии
17:38 · Чемпионат мира 2022
ФИФА разработала альтернативную идею, если провалится проект с проведением чемпионата мира раз в два года
10:41 · Франция. Лига 1
Дешам не исключает работы в «ПСЖ»
10 Декабря
23:46 · Чемпионат мира 2022
Дешам: «Не считаю, что сборная Франции провалила 2021 год»
15:31 · Чемпионат мира 2022
​Карпин отчитается о работе в сборной России во вторник
10:49 · Чемпионат мира 2022
Сборная России поздравила с Днём футбола
00:13 · Чемпионат мира 2022
Стало известно, где сборная России проведёт стыковые матчи
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: