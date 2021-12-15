Запашный: «Россия не выйдет на чемпионат мира, поляки нас разорвут»

Известный дрессировщик Эдгард Запашный высказался насчет шансов сборной России в противостоянии с Польшей. Команды померяются силами в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира-2022. Слова Запашного приводит «Спорт-экспресс».

«На ЧМ-2022 мы не выйдем. Посмотрите, какая у нас дыра между нападением и защитой! Поляки нас разорвут», - считает дрессировщик.

Напомним, что сборная России имела хорошие шансы пробиться на мундиаль в Катаре с первого места, однако в решающем матче отбора уступила на выезде Хорватии со счетом 0:1. Судьбу встречи решил автогол защитника Фёдора Кудряшова.