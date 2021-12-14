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Член технического комитета РФС рассказал о том, что помощник Карпина говорил в докладе

14 Декабря 2021 • 16:53 Комментировать

Во вторник Николай Писарев, который входит в штаб Валерия Карпина в сборной России, выступил с докладом перед техническим комитетом РФС. Член комитета Борис Игнатьев рассказал, о чём шла речь в докладе.

По словам Игнатьева для sport24, Писарев рассказал о положительных и отрицательных моментах, которые возникали в подготовке сборной России. Также в докладе речь шла о неуверенности и психологической неустойчивости игроков национальной команды.

Как известно, Валерий Карпин на заседании технического комитета РФС не присутствовал, доверившись Николаю Писареву.

Сборная России 24 марта в «Лужниках» сыграет против Польши в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Борис Игнатьев Николай Писарев
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