​Технический комитет РФС не стал давать оценку работе Карпина

Во вторник состоялось заседание технического комитета РФС, на котором, среди прочих, был заслушан отчёт Николая Писарева о работе тренерского штаба сборной России. Рулевого главной команды страны Валерия Карпина на заседании не было.

После выступления перед техническим комитетом Николай Писарев поговорил с журналистами. По словам тренера, комитет не стал давать оценку работе Валерия Карпина и его штаба. Прозвучали лишь некоторые пожелания.

Напомним, что в конце марта сборная России сыграет против Польши в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира. Если команда Валерия Карпина победит, то сразится за билет в Катаре с победителем дуэли Швеция – Чехия.