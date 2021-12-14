​Карпина нет на заседании технического комитета РФС, о работе штаба сборной отчитается Писарев

Во вторник проходит заседание технического комитета РФС. На нём будут заслушаны отчёты о работе тренеров всех команд, выступающих под эгидой РФС. На заседании не присутствует главный тренер сборной России Валерий Карпин. Вместо него о работе тренерского штаба главной команды страны отчитается Николай Писарев. Об этом в «Доме футбола» рассказали журналистам.

Напомним, что Валерий Карпин принял сборную России летом. Команда заняла второе место в отборе на чемпионат мира и теперь будет сражаться за билет в Катар в стыковых матчах в конце марта. В полуфинале сборная России примет Польшу.