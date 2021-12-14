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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сычёв вспомнил, каким был Карпин как игрок

14 Декабря 2021 • 11:39 Комментировать

Валерий Карпин летом возглавил сборную России и пытается вывести команду на чемпионат мира 2022 года. Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв вспомнил, каким был Валерий Карпин как игрок.

По словам Сычёва, Карпин на футбольном поле был требовательным и бескомпромиссным.

«Для него не существовало звезд. Очень верил в свои силы и в сборную. Подсказывал много, его советы были ценными. Но и пихал по делу, спрашивал со всех. Был примером», - поделился воспоминаниями Сычёв для sport24.

Под руководством Валерия Карпина сборная России осенью провела семь матчей. Пять из них были выиграны, один завершился вничью, а ещё один был проигран. В конце марта российскую национальную команду ждут стыковые матчи за право выступить на мундиале в Катаре. В полуфинале Россия примет Польшу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Сычёв
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