​Сычёв вспомнил, каким был Карпин как игрок

Валерий Карпин летом возглавил сборную России и пытается вывести команду на чемпионат мира 2022 года. Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв вспомнил, каким был Валерий Карпин как игрок.

По словам Сычёва, Карпин на футбольном поле был требовательным и бескомпромиссным.

«Для него не существовало звезд. Очень верил в свои силы и в сборную. Подсказывал много, его советы были ценными. Но и пихал по делу, спрашивал со всех. Был примером», - поделился воспоминаниями Сычёв для sport24.

Под руководством Валерия Карпина сборная России осенью провела семь матчей. Пять из них были выиграны, один завершился вничью, а ещё один был проигран. В конце марта российскую национальную команду ждут стыковые матчи за право выступить на мундиале в Катаре. В полуфинале Россия примет Польшу.