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Чемпионат мира по футболу 2022

​Арбитр Карасёв рассказал о своих целях на 2022 год

14 Декабря 2021 • 09:50 Комментировать

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв высказался по поводу своих целей на 2022 календарный год.

В ходе интервью для «РИА Новости» Карасёв сказал, что целью его бригады является попадание в список судей, которые будут работать на чемпионате мира в Катаре в ноябре-декабре следующего года.

Карасёв отметил, что если говорить о более краткосрочной перспективе, то его бригада хотела бы поработать на играх плей-офф еврокубков.

Сергей Карасёв не прочь обслужить финал Лиги чемпионов, который в конце мая пройдёт в Санкт-Петербурге.

«При условии хорошей, успешной работы и при удачном стечении обстоятельств всё возможно», - сказал Карасёв, отметив при этом, что всё же больше думает о мундиале.

Напомним, что в этом году Сергей Карасёв работал на Евро-2020 и обслуживал матч за Суперкубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв
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