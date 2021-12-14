​Арбитр Карасёв рассказал о своих целях на 2022 год

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв высказался по поводу своих целей на 2022 календарный год.

В ходе интервью для «РИА Новости» Карасёв сказал, что целью его бригады является попадание в список судей, которые будут работать на чемпионате мира в Катаре в ноябре-декабре следующего года.

Карасёв отметил, что если говорить о более краткосрочной перспективе, то его бригада хотела бы поработать на играх плей-офф еврокубков.

Сергей Карасёв не прочь обслужить финал Лиги чемпионов, который в конце мая пройдёт в Санкт-Петербурге.

«При условии хорошей, успешной работы и при удачном стечении обстоятельств всё возможно», - сказал Карасёв, отметив при этом, что всё же больше думает о мундиале.

Напомним, что в этом году Сергей Карасёв работал на Евро-2020 и обслуживал матч за Суперкубок УЕФА.