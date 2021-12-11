Уткин снова назвал «крутой» идею проведения матча между сборными Украины и России

Известный комментатор Василий Уткин в очередной раз высказался касательно своего желания увидеть противостояние сборных Украины и России на футбольном поле. Эксперт отметил, что на данный момент это возможно лишь на поздних стадиях крупных международных первенств.

«Это будет отличный футбол. Мы видим, как относятся друг к другу спортсмены из России и Украины. На Олимпиаде они обнимаются и поздравляют друг друга. Я общаюсь, в меньшей степени, с украинскими футболистами, часто с российскими футболистами. Я знаю, что всем было бы интересно. Это было бы очень круто», - поделился Уткин своим мнением в подкасте на ютуб-канале Виктора Кравченко.

Напомним, что обеим национальным командам еще предстоит добыть свою путевку на мундиаль в марте, пройдя две стадии плей-офф отбора. Подопечные Валерия Карпина в первом матче встретятся с Польшей, а «сине-желтые» отправятся на выезд в Шотландию.