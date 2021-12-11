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​Манчини допускает свой уход из сборной Италии

11 Декабря 2021 • 18:38 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини допускает вариант со своим уходом с занимаемой должности в обозримом будущем.

«Нам нужно дождаться марта, и мне он не нравится», - слова Манчини приводит Calciomercato со ссылкой на L’Equipe.

«Я скучаю по ежедневным тренировкам и играм каждые три дня. Это лучше, чем делать это время от времени. Моё будущее? Посмотрим. Впереди две важные игры, а потом посмотрим, что будет. Я пока не думаю о будущем», - сказал тренер.

Действующий контракт Роберто Манчини с Федерацией футбола Италии рассчитан до 2026 года.

В конце марта сборной Италии предстоит сыграть в полуфинале стыковых игр против Северной Македонии. В случае победы команда Роберто Манчини сразится за билет на чемпионат мира на выезде с победителем дуэли Португалия – Турция.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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