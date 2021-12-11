ФИФА разработала альтернативную идею, если провалится проект с проведением чемпионата мира раз в два года

Получив негативную реакцию на предложение проводить чемпионаты мира раз в два года, ФИФА начала активно разрабатывать новый проект, который должен приносить дополнительную прибыль. Таким образом, в скором времени организация презентует свой новую идею, а именно создание глобального аналога нынешней Лиги Наций.

В ФИФА надеются, что этот альтернативный вариант поддержат УЕФА и КОНМЕБОЛ. Однако, как сообщает британское издание Daily Mail, вряд ли чиновникам удастся продвинуть в массы это нововведение.

Отмечается, что футбольная общественность была недовольна не форматом проведения мундиаля, а именно желанием ФИФА еще сильнее загрузить график игроков и национальных сборных.