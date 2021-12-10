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Дешам: «Не считаю, что сборная Франции провалила 2021 год»

10 Декабря 2021 • 23:46 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги 2021 года, оставшись несогласным с мнением, что он выдался для национальной команды провальным.

«Нет, я так не считаю. Да, нам не удалось выполнить поставленную задачу на чемпионате Европы, мы слишком рано вылетели. Но, вспомните, как это было – мы вели со счетом 3:1 к 80-й минуте, лишь тогда посыпались. Все пошло не по плану. Мы сделали все от себя возможное, а потом нам удалось стать триумфаторами Лиги наций», - приводит слова французского специалиста RMC Sport.

Напомним, что Дешам, скорее всего, покинет свою должность после мирового первенства в Катаре – он изъявил желание вернуться к клубной работе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
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