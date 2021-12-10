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​Карпин отчитается о работе в сборной России во вторник

10 Декабря 2021 • 15:31 Комментировать

В ближайший вторник, 14 декабря, состоится заседание технического комитета РФС. На нём будут заслушаны отчёты тренеров всех команд под эгидой РФС, в том числе отчёт главного тренера сборной России Валерия Карпина. Об этом «РБ Спорт» рассказал член комитета Борис Игнатьев.

Валерий Карпин принял сборную России летом. Под руководством этого тренера главная команда страны провела семь матчей. В них было одержано пять побед при одной ничьей и одном поражении.

В отборе на чемпионат мира сборная России заняла второе место. Теперь команде Валерия Карпина предстоят стыковые матчи. В полуфинале россияне примут в «Лужниках» Польшу.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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